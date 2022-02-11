ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ескалація навколо України затримує розробку США стратегії нацбезпеки, - Politico

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 05:41
Ескалація навколо України затримує розробку США стратегії нацбезпеки, - Politico Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Підготовка нової Стратегії національної безпеки США затримується, в тому числі через ескалацію навколо України. На зміст документа може значною мірою вплинути те, чи" вдереться" РФ в Україну і, якщо так, то яким саме чином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Це, зокрема, стосується того, як США "викладуть і до якої міри пріоритетності віднесуть російську загрозу".

"Але в цілому президент США Джо Байден і його помічники навряд чи змінять своє основне твердження про те, що Китай, не Росія, являє собою більшу загрозу для Америки в довгостроковій перспективі", - йдеться в публікації.

Як пояснює Politico, спочатку очікувалося, що уряд США представить нову стратегію у 2021 році, але цього не сталося. Тепер документ очікується в першому кварталі поточного року.

Одне з джерел підтвердило Politico, що ситуація навколо України є одним з факторів, що впливають на вибір часу оприлюднення стратегії.

Нагадавши, раніше Джо Байден заявив, що якщо між Сполучені Штатами і Росією почнеться конфлікт, то це призведе до нової світової війни. Президент США підкреслив, що влада не відправить в Україну американських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Друга за місяць. У Берліні пройшла зустріч "нормандських" радників: подробиці
Друга за місяць. У Берліні пройшла зустріч "нормандських" радників: подробиці
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України