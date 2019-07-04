Эскалация на Донбассе создает угрозы для доступа к питьевой для 3,2 млн человек

Эскалация боевых действий на Донбассе создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержания надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ

Сообщается, что с начала 2019 года из-за боевых действий временно приостанавливалось или полностью перекрывалось водоснабжение для 3,2 млн человек в среднем на 29 дней.

"Эскалация боевых действий создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержания надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей, а также безопасности работников, рискующих жизнью для восстановления поврежденной инфраструктуры на востоке Украины", - сообщили в организации.

Также отмечается, что с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли девять работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение.

"С начала конфликта погибли девять и получили ранения 26 работников системы водоснабжения, в том числе трое - в этом году. Все они погибли или пострадали, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение для детей и семей, живущих в районах, пораженных конфликтом", - проинформировали в ЮНИСЕФ.

Кроме того, указывается на риск распространения заболеваний. В частности, "когда доступ к воде ограничен, у детей и их семей не остается другого выбора, как использовать загрязненную воду из естественных водоемов и жить в опасных санитарных условиях". В организации отмечают, что это особенно опасно во время летней жары, которую мы сейчас наблюдаем.

Напомним, на втором Донецком водопроводе вечером в пятницу, 14 июня, произошла очередная авария, что привело к перебоям с водоснабжением на Донбассе. В Славянске, Краматорске и Дружковке были уменьшены объемы подачи воды.

В городе Торецке вечером в воскресенье, 23 июня, началось восстановление подачи питьевой воды.