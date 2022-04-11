Эскалация на Донбассе: как может наступать Россия

Эта битва, действительно, может стать переломной в войне, начатой Путиным. Причем не в его пользу. У украинского военного командования есть поле для маневра, чтобы при продуманных ходах спутать планы агрессора.

"То, что наступление на Донбассе и на юге Украины будет в ближайшее время – это очевидно. Потому что российские генералы просто переформатируют свою линию фронта и путем отведения войск из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей они смогут собрать какой-то ударный кулак", – сказал изданию военный эксперт Михаил Жирохов.

Как считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, российские генералы хотят доложить о хоть каких-то успехах в их "спецоперации" к 9 мая. Поэтому они стягивают все силы на Донбасс, чтобы провести отражение Курской битвы, говорит эксперт. Это одно из ключевых сражений Второй мировой войны между гитлеровской и советской армиями.

Как может выглядеть эта "дуга" в кремлевском сценарии? Одна часть вражеских войск попытается двинуться с севера от Изюма Харьковской области. Вторая – с захваченных украинских территорий с юга.

"Есть выступление украинских войск в зоне проведения ООС. Они хотят это выступление окружить и нанести нам стратегическое поражение, так, как немцы хотели под Курском с двух сторон ударить с севера и юга. И затем вернуться к модифицированному плану "А": когда основные силы, как они считают, будут разбиты на востоке, враг снова будет двигаться на Киев и из Беларуси, и с юга Украины", – описывает предположительный план агрессора Самусь.

Сейчас интенсивное наступление врага сдерживает ключевой фактор – Мариуполь. Пока там продолжаются бои и наши военнослужащие сохраняют контроль над частью города – оккупанты едва ли пойдут на окружение войск ООС. На захват Мариуполя сейчас брошены огромные силы врага.

"Невозможно наступать, имея в тылу какой-то опорный пункт, который по-прежнему обороняется. Если они возьмут Мариуполь, эти войска, которые сейчас занимаются захватом города, они перебросят на южное направление и на Донбасс. На Донбассе их задача каким-то путем обрезать нашу достаточно большую группировку в зоне ООС", – пояснил Михаил Жирохов.

Главная проблема россиян – это то, что об их новом плане войны всем известно. И как раз эту слабость врага украинское командование может обернуть в свою пользу. Каким образом наши войска могут помешать планам россиян? Нужно развалить алгоритм действий противника, считают военные эксперты.

Пока силы оккупанта скованы в Мариуполе, было бы логично ударить по позициям врага на юге Украины, допустил Михаил Самусь. У противника накоплено не так уж и много сил в Херсонской и Запорожской области. И пользуясь этим случаем наши войска могут не только освободить захваченные территории, но и сбить план по окружению зоны ООС.

Затем можно пойти в контрнаступление, например, на юге Донецкой области, уточнил эксперт. Если оккупанты ввяжутся в бои там, то группировка Объединенных сил получит больше маневра, чтобы противостоять вражеским войскам на севере. И тогда у противника не получится провести окружение, отметил Самусь. К тому же зона ООС – это очень освоенный украинцами за восемь лет войны регион. И это также играет в пользу нам, а не противнику, добавил эксперт.