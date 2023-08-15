Ескалація у Чорному морі викликала стрибки світових цін на пшеницю

Базові ф'ючерси в Чикаго торгувалися близько 6,40 доларів за бушель після падіння на 1,9% у понеділок. На вихідних Росія відкрила вогонь кораблем у спробі змусити його зупинитися для перевірки, що є продовженням бойових дій на водному шляху після того, як на початку місяця українські дрони атакували російські судна.

Незважаючи на ескалацію, Rabobank повідомляє, що експорт продовжується як з України, так і з Росії. Пшениця залишається на 19% нижчою цього року через небувалі врожаї.

Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку експорту російської пшениці до 48 млн тонн у сезоні 2023-24 років. Це означає майже чверть світової торгівлі тепер припадатиме на Росію.

Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні угоди, що дозволяла безпечний прохід суден, що експортують українське зерно та інші продукти харчування з портів Великої Одеси.

Врожай в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз урожаю у 2023 році.

Хоча загальна площа посівних ярих та озимих зернових цього року була меншою на 980 тис. га, ніж торік, і становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній урожайності зернових культур (до 51,8 ц/га).

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у наступних обсягах: пшениці - 20,9 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн та кукурудзи - 28,1 млн тонн.

Зерновий коридор

Нагадаємо, у період з серпня 2022 по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни.

Водночас у НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції "діятимуть до 15 вересня і не будуть продовжені".

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".