Ескалація з боку Росії була б неможливою без її спільників по "осі зла", - Сирський

Як розповів Сирський, він по відеоконференцзв’язку взяв участь у 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Головнокомандувач подякував іноземним партнерам та їхнім націям за солідарність, політичну підтримку та військову допомогу Україні в той час, коли Росія лише посилює тиск на полі бою, нарощує інтенсивність повітряних ударів по мирних українських містах.

Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання війни Росії проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

"Водночас саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни", - зазначив Сирський.

Він підкреслив, що Сили оборони України роблять все, що від них залежить - стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі.

"Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.