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Эшли Барти стала победительницей Australian Open

Автор: РБК-Украина

На Australian Open прошел женский финал. Встречались австралийка Эшли Барти (№1 WTA) и американка Даниэль Роуз Коллинс (№30 WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина.

В начале первого сета шла равная борьба, спортсменки спокойно выигрывали очко на своей подаче. Пока при счете 3:2 Барти не совершила брейк, после чего счет стал 4:2. К концу сета теннисистки взяли все свои подачи, таким образом Барти выиграла первый сет со счётом 6:3.

В начале второго сета Коллинс сделала два брейка и повела в счете 5:1. Но следующие четыре гейма выиграла Барти, сделав в том числе два брейка. При счете 5:5 теннисистки взяли по своей подаче и перевели сет в тай-брейк. На тай-брейке Коллинс выиграла всего одну свою подачу из шести, что привело к легкой победе Барти 7:2.

Для австралийки это третья победа в карьере на турнирах Большого шлема. До этого она выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021.

Эшли Барти (Австралия) (1) – Даниэль Роуз Коллинс (США) (27) – 2:0 (6:3, 7:6)

Напомним, что определились финалисты Australian Open в мужском турнире, ими стали Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

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