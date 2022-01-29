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Ешлі Барті стала переможницею Australian Open

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Мельбурн, Субота 29 січня 2022 12:46
Ешлі Барті стала переможницею Australian Open Фото: Ешлі Барті (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: РБК-Україна

На Australian Open відбувся жіночий фінал. Зустрічалися австралійка Ешлі Барті (№1 WTA) та американка Даніель Роуз Коллінс (№30 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна.

На початку першого сету точилася рівна боротьба, спортсменки спокійно вигравали очко на своїй подачі. Поки за рахунку 3:2 Барті не зробила брейк, після чого рахунок став 4:2. До кінця сету тенісистки взяли всі свої подачі, таким чином Барті виграла перший сет з рахунком 6:3.

На початку другого сету Коллінс зробила два брейки та повела в рахунку 5:1. Але наступні чотири гейми виграла Барті, зробивши в тому числі два брейки. За рахунку 5:5 тенісистки взяли по своїй подачі та перевели сет в тай-брейк. На тай-брейку Коллінс виграла всього одну свою подачу з шести, що призвело до легкої перемоги Барті 7:2.

Для австралійки це третя перемога в кар’єрі на турнірах Великого шолому. До цього вона вигравала Ролан Гаррос-2019 та Вімблдон-2021.

Ешлі Барті (Австралія) (1) – Даніель Роуз Коллінс (США) (27) - 2:0 (6:3, 7:6)

Нагадаємо, що визначились фіналісти Australian Open в чоловічому турнірі, ними стали Рафаель Надаль та Даніїл Медвєдєв.

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