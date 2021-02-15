Еще удобнее, еще защищеннее – клиенты Moneyveo могут идентифицироваться с помощью приложения Дія

Финансовые услуги должны быть доступными, удобными и максимально защищенными - именно таким правилом руководствуются в fintech-компании Moneyveo. Поэтому всем клиентам сервиса теперь доступна идентификация личности с е-паспортом в приложении Дія.

Moneyveo – лидер небанковского потребительского кредитования. Сейчас услугами компании пользуется более 1 000 000 клиентов. И одна из причин такой популярности – то, что компания постоянно улучшает свои услуги, делает их максимально защищенными и удобными. В частности, с недавних пор все клиенты компании, имеющие цифровой паспорт, заграничный или гражданина Украины, в мобильном приложении Дія могут идентифицироваться с помощью них для получения услуг Moneyveo. Такой шеринг копий цифровых документов оптимизирует процессы и делает пользование финансовыми услугами еще более удобным. Клиентам больше не нужны бумажные документы, удостоверяющие личность – ведь их электронные копии доступны в мобильном приложении Дія.

В октябре 2020 года была представлена его обновленная версия - Дія 2.0 С помощью приложения украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам и в нужных жизненных ситуациях в несколько кликов шерить их цифровые копии. Кроме упомянутых ID-карты и зарубежного биометрического паспорта, в приложении доступны студенческий билет, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНУКПН), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПЛ).

И удобство - это лишь одно из преимуществ, которое получают клиенты Moneyveo. Защита данных и операций клиентов, защита от фрода (мошенничества, - ред.) – один из главных приоритетов компании. CEO Moneyveo Алена Андроникова рассказывает, что сейчас все чаще поднимается вопрос финансовой инклюзии: "В Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года заложены вопросы финансовой инклюзии как одного из ключевых направлений. Это предполагает одинаковую для всех возможность пользоваться финансовыми продуктами и услугами, которые приемлемы по цене, доступны для потребителей и соответствуют их потребностям. И как раз безопасность и есть такой важной потребностью. Чтобы финансовые услуги были доступны, они должны быть защищены. Благодаря технологиям, искусственному интеллекту и машинном обучению в наших бизнес-процессах, мы Moneyveo смогли максимально снизить уровень онлайн-мошенничества. И, конечно, мы всегда открыты к инициативам и инновациям в этом контексте. Сотрудничество с Дією – яркий этому пример".

Напомним, что в 2019 году Манивео начала процесс внедрения требований GDPR (европейского регламента о защите данных), создав многоуровневую систему безопасности. К тому же в 2020 году компания получила сертификат PCI DSS Service Provider Level 1, который показывает, что процессы информационной безопасности, разработки, IT и процессы обслуживания в компании соответствуют международным стандартам в области защиты карточных данных.