Ще зручніше, ще захищеніше – клієнти Moneyveo можуть ідентифікуватись за допомогою застосунку Дія

Фінансові послуги мають бути доступними, зручними та максимально захищеними – саме таким правилом керуються у fintech-компанії Moneyveo. Тому всім клієнтам сервісу тепер доступна ідентифікація особи з е-паспортом у застосунку Дія.

Moneyveo – лідер небанківського споживчого кредитування. Наразі послугами компанії користується більше 1 000 000 клієнтів. І одна з причин такої популярності – те, що компанія постійно покращує свої послуги, робить їх максимально захищеними та зручними. Зокрема віднедавна всі клієнти компанії, які мають цифровий паспорт, закордонний або громадянина України, у мобільному застосунку Дія можуть ідентифікуватись для отримання послуг Манівео за допомогою них. Такий шеринг копій цифрових документів оптимізує процеси та робить користування фінансовими послугами ще зручнішим. Відтак клієнтам більше не потрібні паперові документи, що посвідчують особу – адже їх електронні копії доступні у мобільному застосунку Дія.

У жовтні 2020 року було презентовано його оновлену версію - Дія 2.0 За допомогою застосунку українці мають змогу отримувати доступ до своїх цифрових документів і в потрібних життєвих ситуаціях у кілька кліків шерити їхні цифрові копії. Крім згаданих ID-картки та закордонного біометричного паспорту, в застосунку доступні студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО).

І зручність – це лише одна з переваг, яку отримують клієнти Moneyveo. Захист даних та операцій клієнтів, убезпечення від фроду (шахрайство, – ред.) – одні з головних пріоритетів компанії. CEO Moneyveo Альона Андронікова розповідає, що зараз все частіше піднімається питання фінансової інклюзії: “У Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року закладено питання фінансової інклюзії як одного з ключових напрямків. Це передбачає однакову для всіх можливість користуватися фінансовими продуктами та послугами, які прийнятні за ціною, доступні для споживачів та відповідають їхнім потребам. І якраз безпека і є такою важливою потребою. Щоб фінансові послуги були доступні, вони мають бути захищені. Завдяки технологіям, штучному інтелекту та машинному навчанню у наших бізнес-процесах, ми в Moneyveo змогли максимально знизити рівень онлайн-шахрайства. І, звичайно, ми завжди відкриті до ініціатив та інновацій в цьому контексті. Співпраця з Дією – яскравий цьому приклад”.

Нагадаємо, що у 2019 році Манівео почала процес впровадження вимог GDPR (європейського регламенту про захист даних), створивши багаторівневу систему безпеки. До того ж у 2020 році компанія отримала сертифікат PCI DSS Service Provider Level 1, який показує, що процеси інформаційної безпеки, розробки, IT та процеси обслуговування в компанії відповідають міжнародним стандартам у сфері захисту карткових даних.