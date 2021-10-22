Еще три столичных перевозчика заявили, что Усов у них вымогал взятки

"Мы подтверждаем информацию о том, что представители заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов требуют взятки за возможность в дальнейшем работать на маршрутах столицы. Как и к нашим коллегам ПП "Авен Езер" и ООО "Ярославь-Авто", к нам также приходили "гонке" от этого чиновника с таким же предложением - платить по 200 гривен с каждого автобуса на день", - говорится в заявлениях.

По словам перевозчиков, они не могут позволить себе платить взятки и увеличивать для этого плату за проезд.

"Мы не можем себе позволить платить взятки вместо того, чтобы обновлять свой автопарк. Мы пытались достучаться до городских властей - но нас не хотят слышать. Именно поэтому мы решили присоединиться к коллегам и публично признать факт вымогательства командой Константина Усова взяток под угрозой аннулирования договоров", - подчеркивают перевозчики.

Они убеждены, что другие перевозчики пока боятся сказать об этом вслух, или все еще надеются, что с КГГА удастся договориться, однако и у них скоро лопнет - и они также присоединятся к нам.

"Если господин Усов в незаконный способ расторгнет договоры со всеми частными перевозчиками столицы, которые отказались участвовать в его коррупционных схемах, то город перестанет быть открыто для прозрачного бизнеса и инвестиций! Без того груженая система общественного транспорта станет еще хуже. А самого господина Усова будут ожидать многочисленные судебные иски. Требуем вернуть нам возможность работать в Киеве без взяток и обслуживать киевлян, а не карманы коррумпированных чиновников", - отметили киевские перевозчики ООО "Радонь", ЧП "универсал Транс" и ЧП "Парк".

Отметим, что пять компаний, которые заявили о вымогательстве взяток Константином Усовым, являются едва ли не самыми крупными в Киеве, их общий автопарк составляет около 800 автобусов - а это больше половины из всех 1490 машин, которые частные перевозчики выводят на столичные маршруты.