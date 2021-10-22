Ще три столичні перевізника заявили, що Усов в них вимагав хабарі 

"Ми підтверджуємо інформацію про те, що представники заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов вимагають хабарі за можливість надалі працювати на маршрутах столиці. Як і до наших колег з ПП "Авен Езер" і ТОВ "Ярославь Авто", до нас також приходили "гонці" від цього чиновника з такою ж самою пропозицією - платити по 200 гривень з кожного автобуса на день", - йдеться у заявах.

За словами перевізників, вони не можуть дозволити собі платити хабарі і збільшувати для цього плату за проїзд.

"Ми не можемо собі дозволити платити хабарі замість того, щоб оновлювати свій автопарк. Ми намагалися достукатися до міської влади - але нас не хочуть чути. Саме тому ми вирішили приєднатися до колег та публічно визнати факт вимагання командою Костянтина Усова хабарів під загрозою анулювання договорів", - підкреслюють перевізники.

Вони переконані, що інші перевізники поки бояться сказати про це вголос, або все ще сподіваються, що з КМДА вдасться домовитися, проте і в них скоро увірветься терпець - і вони також доєднаються до нас.

"Якщо пан Усов у незаконний спосіб розірве договори з усіма приватними перевізниками столиці, які відмовилися брати участь у його корупційних схемах, то місто перестане бути відкрите для прозорого бізнесу і інвестицій! Без того навантажена система громадського транспорту стане ще гіршою. А самого пана Усова будуть очікувати числені судові позови. Вимагаємо повернути нам можливість працювати в Києві без хабарів і обслуговувати киян, а не кишені корумпованих чиновників", - наголосили київські перевізники ТОВ "Радонь", ПП "Універсал Транс" і ПП "Парк".

Зазначимо, що п’ять компаній, які заявили про вимагання хабарів Костянтином Усовим, є чи не найкрупнішими в Києві, їхній спільний автопарк складає близько 800 автобусів - а це більше половини з усіх 1490 машин, які приватні перевезники виводять на столичні маршрути.