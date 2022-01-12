Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID

В Украине начали вводить бустерную дозу вакцины против "ковида" всем взрослым старше 18 лет. Многие страны запустили кампанию ревакцинации еще осенью прошлого года. Насколько эффективна и безопасна третья прививка и зачем она нужна – в материале РБК-Украина.

Штамм "Омикрон" привел к рекордным показателям заражения за всю историю пандемии. С 3 января в мире фиксируют не меньше 2 млн новых больных "ковидом" каждые сутки. Последний максимум был установлен 10 января, когда выявили почти 3,3 млн инфицированных.

Сотни тысяч случаев регистрируют даже в тех странах, в которых больше 70% населения полностью привито. Исследования, проведенные разными группами ученых, подтверждают, что люди, которые прошли курс из двух доз, недостаточно защищены от заражения "Омикроном". Они совсем не застрахованы от симптоматического проявления инфекции.

Во-первых, против вакцин играет время – с месяцами их эффект начинает ослабевать. Во-вторых, благодаря новым мутациям вирусу удается ускользать от иммунного ответа, полученного после двух доз.

Ведущие фармкомпании пообещали адаптировать свои препараты под новый вариант, но прежде чем они появятся – пройдут месяцы. Чтобы подавить наплыв больных сейчас, правительства предлагают своему населению получить третью дозу вакцины.

Бустерная доза помогает усилить иммунитет, который остался после курса из двух прививок, правда, этот эффект недолговечный. Поэтому производители препаратов, часть экспертов и руководители отдельных государств допускают, что в будущем людям понадобится еще и четвертая доза.

Третья не лишняя

В начале январе Министерство здравоохранения разрешило всем украинцам старше 18 лет получить прививку бустерной дозой. В конце прошлого года ревакцинацию ввели сначала для медиков, сотрудников интернатов и людей в возрасте 60+.

"Эффективность вакцин в предотвращении симптоматического течения COVID-19, вызванного вариантом "Омикрон", значительно ниже по сравнению с вариантом "Дельта" и быстро снижается с течением времени, особенно среди людей старшего возраста. Введение бустерной дозы приближает эффективность вакцин к 90% в предупреждении госпитализации вследствие заболевания COVID-19", – заявили в Минздраве.

Многие страны начали вводить бустер раньше, примерно с осени 2021 года, когда в мире доминировал штамм "Дельта". Израиль запустил кампанию ревакцинации еще с лета, сделав третью прививку обязательной для получения ковид-сертификата. С января там уже вводят четвертую инъекцию биопрепаратов для медиков и жителей старше 60 лет.

Многие страны начали бустерную вакцинацию еще осенью прошлого года (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Третья прививка – это не обязательно бустер, это может быть и третья дополнительная доза. Принцип их введения, цели и интервалы отличаются. Дополнительная доза требуется людям с угнетенным иммунитетом, например, из-за приема сильных кортикостероидов, из-за ВИЧ-инфекции, после онкотерапии или трансплантации.

У таких пациентов организм хуже реагирует на вакцинацию, поэтому и уровень защиты будет ниже, чем у остальных людей после двух доз. Иммунокомпрометированным лицам рекомендуется получить третью дополнительную дозу в период от 28 дней до трех месяцев после второй прививки. Она рассматривается как часть первичного курса вакцинации и делается тем же препаратом. В Украине разрешили вводить дополнительную дозу с середины декабря.

Бустерная прививка – она же ревакцинация – предназначена для того, чтобы усилить защиту после двух инъекций, которая со временем слабеет. Ее обычно вводят спустя несколько месяцев после курса, хотя в каждой стране соблюдают разные интервалы.

В США за бустером рекомендуют прийти через пять месяцев, если первичный курс был сделан препаратами на основе мРНК – Comirnaty от Pfizer или Spikevax от Moderna. Если прививка проводилась вакциной Janssen от Johnson&Johnson, то ревакцинацию советуют уже через два месяца. В Штатах бустерная доза предлагается всем в возрасте от 12 лет.

В Великобритании ревакцинация положена людям, достигшим 18 лет, в некоторых случаях ее можно пройти и тем, кому исполнилось 16. Минимальный срок между второй и бустерной инъекциями в Соединенном Королевстве составляет три месяца. По данным Агентства здравоохранения Великобритании, обнародованным в конце декабря, ревакцинация демонстрирует до 75% эффективности в предотвращении инфекции.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует выждать полгода, прежде чем вводить бустер. Но интервал в три месяца также безопасен и эффективен, утверждает регулятор.

В Украине можно пройти ревакцинацию спустя 6-9 месяцев после второй дозы. У тех, кто первыми прошли вакцинацию в Украине, девять месяцев истекают в феврале. Поэтому все текущие рекомендации Минздрава по бустерам относятся к ближайшим месяцам. В будущем их могут пересматривать в зависимости от того, как будет меняться ситуация с эпидемией.

После бустерной прививки можно сгенерировать новый COVID-сертификат. Эта функция появится в "Дії" ориентировочно в конце января, говорит заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

"До того времени будет действовать сертификат о предыдущей полной вакцинации. Обновленный цифровой COVID-сертификат, который вы сгенерируете после получения бустерной дозы вакцины против COVID-19, будет действовать 270 дней с даты ревакцинации", – сказала РБК-Украина Карчевич.

После бустера можно будет получить новый сертификат вакцинации (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Тем украинцам, которые получили дополнительную дозу, бустер можно сделать через 3-6 месяцев. Если после двух прививок вы получили положительный тест на "ковид", вы все равно можете пройти ревакцинацию.

В Украине не принималось отдельного решения по этому вопросу, говорит глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий. Но есть соответствующие рекомендации в других странах. Например, Агентство здравоохранения Великобритании разрешает ревакцинацию по крайней мере через 28 дней с момента заражения, если уже пришло время для введения третьей инъекции.

"Поэтому в Украине можно получить бустерную дозу не раньше чем через 28 дней от начала симптомов болезни, при условии, что прошло шесть месяцев после второй прививки", – объяснил РБК-Украина Лапий.

Временная защита

В основном для бустеров в мире используют вакцины Pfizer или Moderna, даже если первичный курс проводился, к примеру, Vaxzevria от AstraZeneca или Johnson&Johnson. Почему? Разные исследования доказали, что препараты на основе мРНК показывают самую высокую эффективность в качестве бустеров.

Производители Comirnaty – Pfizer и ее партнер BioNTech – заявляют, что третья доза их вакцины в 25 раз увеличивает уровень антител, борющихся с вирусом (нейтрализующих антител).

По словам гендиректора BioNTech Угура Шахина, эффективность трех доз их вакцины против инфицирования "Омикроном" составляет примерно 70%. После двух прививок этот показатель всего лишь 20%-40%. Хотя данные из ЮАР показывают, что две дозы все равно на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной болезни.

Для бустерной дозы преимущественно предлагают препарат Pfizer (фото: Sean Gallup/Getty Images)

Компания Moderna тестировала две формы дозировки своего бустера. Первый – половина от той дозы, которую вводят для первичного курса – 0,25 мл, она содержит 50 мкг модифицированной мРНК. Вторая форма – это полная доза в объеме 50 мл с 100 мкг мРНК.

Первая дозировка повышает уровень нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз по сравнению с их показателем до введения бустера, заявляет производитель. Введение полной дозы вызывает 83-кратное увеличение антител.

Сейчас Moderna зарегистрировала бустерную дозу в объеме 0,25 мл, то есть для ревакцинации в мире используют пол дозы. Но, как уверяют в компании, обе дозировки безопасны и хорошо переносятся.

В Великобритании, Канаде и США советуют пройти ревакцинацию именно препаратами на основе мРНК. Но если по каким-то причинам вы не можете сделать прививку этими вакцинами, тогда допускается возможность получить бустер другим зарегистрированным препаратом.

Что касается других вакцин, которые применяются в Украине – VaxZevria и CoronaVac – то об эффективности их бустерной прививки данных не так уж и много. Компания AstraZeneca, ссылаясь на исследование, утверждает, что после курса из трех доз ее препарата уровень нейтрализующих антител против "Омикрона" был в целом аналогичен тому, который появлялся против дельта-варианта после двух доз.

Насчет эффективности бустерной дозы CoronaVac есть противоречивая информация. В конце декабря агентство Bloomberg со ссылкой на лабораторное исследование сообщило, что три дозы китайской вакцины не вызывают достаточного иммунного ответа на новый штамм.

Однако неделей ранее компания Sinovac выпустила заявление, в котором говорится, что после бустерной прививки их препарата в 94% случаев выработались нейтрализующие антитела против "Омикрона". Насколько высокий уровень этих антител фармпроизводитель не уточнил.

В Украине для ревакцинации рекомендуют вводить Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Получается, если вы сделали первые две инъекции препаратом CoviShield / AstraZeneca, то бустерную дозу можете получить любой доступной мРНК-вакциной. Тем, кто прошел курс прививок CoronaVac, Минздрав советует вводить бустерную дозу Pfizer.

"В сертификате будет отображаться информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка. Если, например, после базового курса вакциной CoronaVac вы сделаете ревакцинацию вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться именно вакцина от производителя Pfizer", – сказала изданию Мария Карчевич. Это позволит украинцам с курсом CoronaVac и бустером Pfizer путешествовать в страны, не признающие китайскую вакцину.

Желающие получить бустер препаратом CoronaVac, смогут это сделать, отметил Федор Лапий. Такую возможность предусмотрели для тех, кто не согласится вводить любую другую вакцину.

"Есть данные, что ревакцинальная доза Sinovac обеспечивает неплохой иммунный ответ. Мы в процессе дискуссии оставили такую опцию в Украине, учитывая то, что многие люди старшего возраста получили прививки именно препаратом CoronaVac. Не потому что у них не было выбора, а потому что у них были некие предостережения насчет других препаратов", – объяснил Лапий.

Вот только пока неизвестно, в каком объеме будут вводить бустер препарата от Moderna. Медики в пунктах вакцинации, с которыми общался корреспондент РБК-Украина, утверждают, что им пока не выдали инструкции насчет дозировки этой вакцины.

"За границей и в инструкции, утвержденной EMA, для ревакцинации указано 0,25 мл. Если в Украине будет выбран объем 0,5 мл – ничего страшного не произойдет. Этот препарат мы получаем как гуманитарную помощь и у нас этой вакцины достаточно. В меньшей дозировке для бустера потребуются специальные шприцы. Так что, возможно, будет принято решение о введение 0,5 мл. Это решение зависит от Минздрава", – сказал изданию Лапий.

Побочные эффекты от бустера похожи на реакцию от первых прививок (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Побочные эффекты после бустера могут быть такими же, как и после первичного курса, и они одинаковы для большинства вакцин против "ковида". По данным национальной службы здоровья Великобритании, люди могут ощущать усталость, головную боль, легкие симптомы гриппа и болезненность в руке, куда была сделана инъекция.

Ученые и регуляторы в разных странах уверяют, что комбинация разных препаратов не только безопасна, но и эффективна. Сочетание вакцин может даже усилить иммунный ответ от бустера, утверждают EMA и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости). Особенно это проявляется при комбинации векторных (AstraZeneca, Johnson&Johnson) и мРНК вакцин.

"Данные исследований гетерологичной вакцинации (разными препаратами, – ред.) свидетельствуют о том, что комбинация вирусных векторных вакцин и мРНК-вакцин дает хороший уровень антител против вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) и более высокий Т-клеточный ответ, чем при использовании той же вакцины (гомологичная вакцинация), будь то в первичной или бустерной схеме", – говорится в общем заявлении EMA и ECDC.

Однако высокий показатель защиты после бустерной иммунизации длится не так уж долго. Агентство здравоохранения Великобритании обнаружило, что иммунитет после ревакцинации начинает снижаться уже через четыре недели.

Согласно отчету британской службы, бустеры были эффективны на 55-70% в предотвращении инфекции на пятой-девятой неделе и на 40-50% – через 10 недель после получения прививки. Но речь идет о проявлении любых симптомов. Эксперты агентства уверены, что защита против тяжелого течения болезни сохраняется гораздо дольше.