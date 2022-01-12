Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID

В Україні почали вводити бустерну дозу вакцини проти "ковіду" всім дорослим старше 18 років. Багато країн запустили кампанію ревакцинації ще восени минулого року. Наскільки ефективне і безпечне третя щеплення і навіщо воно потрібно – в матеріалі РБК-Україна.

Штам "Омікрон" призвів до рекордних показників зараження за всю історію пандемії. З 3 січня у світі фіксують не менше 2 млн нових хворих на "ковід" щодоби. Останній максимум був встановлений 10 січня, коли виявили майже 3,3 млн інфікованих.

Сотні тисяч випадків реєструють навіть у тих країнах, в яких понад 70% населення повністю щеплено. Дослідження, проведені різними групами вчених, підтверджують, що люди, які пройшли курс із двох доз, недостатньо захищені від зараження "Омікроном". Вони зовсім не застраховані від симптоматичного прояву інфекції.

По-перше, проти вакцин грає час – з місяцями їхній ефект починає слабшати. По-друге, завдяки новим мутаціям вірусу вдається обходити імунну відповідь, отриману після двох доз.

Провідні фармкомпанії пообіцяли адаптувати свої препарати під новий варіант, але перш ніж вони з'являться – пройдуть місяці. Щоби погасити наплив хворих зараз, уряди пропонують своєму населенню отримати третю дозу вакцини.

Бустерна доза допомагає посилити імунітет, який залишився після курсу з двох щеплень, щоправда, цей ефект недовговічний. Тому виробники препаратів, частина експертів і керівники окремих держав допускають, що в майбутньому людям знадобиться ще й четверта доза.

Третя не зайва

На початку січня Міністерство охорони здоров'я дозволило всім українцям старше 18 років отримати щеплення бустерною дозою. Наприкінці минулого року ревакцинацію спочатку запровадили для медиків, співробітників інтернатів і людей у віці 60+.

"Ефективність вакцин у запобіганні симптоматичного перебігу COVID-19, зумовленого варіантом "Омікрон", значно нижча у порівнянні з варіантом "Дельта" і швидко знижується з плином часу, особливо серед людей старшого віку. Введення бустерної дози наближає ефективність вакцин до 90% у попередженні госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19", – заявили в МОЗ.

Чимало країн почали вводити бустер раніше, приблизно з осені 2021 року, коли в світі домінував штам "Дельта". Ізраїль запустив кампанію ревакцинації ще з літа, зробивши третє щеплення обов'язковим для отримання ковід-сертифіката. З січня там уже вводять четверту ін'єкцію біопрепаратів для медиків і жителів старше 60 років.

Багато країн почали бустерну вакцинацію ще восени минулого року (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Третя щеплення – це не обов'язково бустер, це може бути і третя додаткова доза. Принцип їхнього введення, цілі та інтервали відрізняються. Додаткова доза потрібна людям з пригніченим імунітетом, наприклад, через прийом сильних кортикостероїдів, через ВІЛ-інфекцію, після онкотерапії або трансплантації.

У таких пацієнтів організм гірше реагує на вакцинацію, тому і рівень захисту буде нижчим, ніж у інших людей після двох доз. Імунокомпрометованим особам рекомендується отримати третю додаткову дозу в період від 28 днів до трьох місяців після другого щеплення. Вона розглядається як частина первинного курсу вакцинації і робиться тим же препаратом. В Україні дозволили вводити додаткову дозу з середини грудня.

Бустерне щеплення – вона ж ревакцинація – призначена для того, щоби посилити захист після двох ін'єкцій, яке з часом слабшає. Його зазвичай вводять через кілька місяців після курсу, хоча в кожній країні дотримуються різних інтервалів.

У США за бустером рекомендують прийти через п'ять місяців, якщо первинний курс був зроблений препаратами на основі мРНК – Comirnaty від Pfizer або Spikevax від Moderna. Якщо щеплення проводилося вакциною Janssen від Johnson&Johnson, то ревакцинацію радять вже через два місяці. У Штатах бустерна доза пропонується всім у віці від 12 років.

У Великобританії ревакцинація дозволена людям, які досягли 18 років, в деяких випадках її можна пройти і тим, кому виповнилося 16. Мінімальний термін між другою і бустерною ін'єкціями в Сполученому Королівстві становить три місяці. За даними Агентства охорони здоров'я Великобританії, оприлюдненими наприкінці грудня, ревакцинація демонструє до 75% ефективності в запобіганні інфекції.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує зачекати півроку, перш ніж вводити бустер. Але інтервал у три місяці також безпечний і ефективний, стверджує регулятор.

В Україні можна пройти ревакцинацію через 6-9 місяців після другої дози. У тих, хто першими пройшли вакцинацію в нашій країні, дев'ять місяців закінчуються в лютому. Тому всі поточні рекомендації МОЗ щодо бустерів відносяться до найближчих місяців. У майбутньому їх можуть переглядати залежно від того, як буде змінюватися ситуація з епідемією.

Після бустерного щеплення можна згенерувати новий ковід-сертифікат. Ця функція з'явиться в "Дії" орієнтовно наприкінці січня, каже заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

"До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію. Оновлений цифровий COVID-сертифікат, який ви згенеруєте після отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19, буде чинний 270 днів з дати ревакцинації", – сказала РБК-Україна Карчевич.

Після бустера можна буде отримати новий сертифікат вакцинації (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Тим українцям, які отримали додаткову дозу, бустер можна зробити через 3-6 місяців. Якщо після двох щеплень ви отримали позитивний тест на "ковід", ви все одно можете пройти ревакцинацію.

В Україні не приймалося окремого рішення з цього питання, каже голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій. Але є відповідні рекомендації в інших країнах. Наприклад, Агентство охорони здоров'я Великобританії дозволяє ревакцинацію принаймні через 28 днів з моменту зараження, якщо вже прийшов час для введення третьої ін'єкції.

"Тому в Україні можна отримати бустерну дозу не раніше ніж через 28 днів від початку симптомів хвороби, за умови, що пройшло шість місяців після другого щеплення", – пояснив РБК-Україна Лапій.

Тимчасовий захист

Для бустерів у світі здебільшого використовують вакцини Pfizer або Moderna, навіть якщо первинний курс проводився, приміром, Vaxzevria від AstraZeneca чи Johnson&Johnson. Чому? Різні дослідження довели, що препарати на основі мРНК показують найвищу ефективність як бустери.

Виробники Comirnaty – Pfizer і її партнер BioNTech – заявляють, що третя доза їхньої вакцини в 25 разів збільшує рівень антитіл, що борються з вірусом (нейтралізуючих антитіл).

За словами гендиректора BioNTech Угура Шахіна, ефективність трьох доз їхньої вакцини проти інфікування "Омікроном" становить приблизно 70%. Після двох щеплень цей показник всього лише 20 - 40%. Хоча дані з ПАР показують, що дві дози все одно на 70% захищають від важких випадків коронавірусної хвороби.

Для бустерної дози переважно пропонують препарат Pfizer (фото: Sean Gallup / Getty Images)

Компанія Moderna тестувала дві форми дозування свого бустера. Перша – половина від тієї дози, яку вводять для первинного курсу – 0,25 мл, вона містить 50 мкг модифікованої мРНК. Друга форма – це повна доза об'ємом 50 мл з 100 мкг мРНК.

Перше дозування підвищує рівень нейтралізуючих антитіл проти "Омікрона" приблизно в 37 разів у порівнянні з їхніми показником до введення бустера, заявляє виробник. Введення повної дози викликає 83-кратне збільшення антитіл.

Зараз Moderna зареєструвала бустерну дозу в об'ємі 0,25 мл, тобто для ревакцинації в світі використовують півдози. Але, як запевняють у компанії, обидві дозування безпечні і добре переносяться.

У Великобританії, Канаді та США радять пройти ревакцинацію саме препаратами на основі мРНК. Але якщо з якихось причин ви не можете зробити щеплення цими вакцинами, тоді допускається можливість отримати бустер іншим зареєстрованим препаратом.

Що стосується решти вакцин, які застосовуються в Україні – VaxZevria і CoronaVac – то про ефективність їхнього бустерного щеплення даних не так вже й багато. Компанія AstraZeneca, посилаючись на дослідження, стверджує, що після курсу з трьох доз її препарату рівень нейтралізуючих антитіл проти "Омікрона" був в цілому аналогічний тому, який з'являвся проти дельта-варіанту після двох доз.

Щодо ефективності бустерної дози CoronaVac є суперечлива інформація. Наприкінці грудня агентство Bloomberg з посиланням на лабораторне дослідження повідомило, що три дози китайської вакцини не викликають достатньої імунної відповіді на новий штам.

Однак тижнем раніше компанія Sinovac оприлюднила заяву, в якій говориться, що після бустерного щеплення їхнього препарату в 94% випадків виробилися нейтралізуючі антитіла проти "Омікрона". Наскільки високий рівень цих антитіл фармвиробник не уточнив.

В Україні для ревакцинації рекомендують вводити Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Тобто якщо ви зробили перші дві ін'єкції препаратом CoviShield / AstraZeneca, то бустерну дозу можете отримати будь-якою мРНК-вакциною. Тим, хто пройшов курс щеплень CoronaVac, МОЗ радить вводити бустерну дозу Pfizer.

"У сертифікаті відображатиметься інформація про останню введену вакцину із вказанням, що це третє щеплення. Якщо, до прикладу, після базового курсу вакциною CoronaVac ви зробите ревакцинацію вакциною Comirnaty, у сертифікаті відображатиметься саме вакцина від виробника Pfizer", – сказала виданню Марія Карчевич. Це дозволить українцям з курсом CoronaVac і бустером Pfizer подорожувати в країни, які не визнають китайську вакцину.

Бажаючі отримати бустер препаратом CoronaVac, зможуть це зробити, зазначив Федір Лапій. Таку можливість передбачили для тих, хто не погодиться вводити будь-яку іншу вакцину.

"Є дані, що ревакцинальна доза Sinovac забезпечує непогану імунну відповідь. Ми в процесі дискусії залишили таку опцію в Україні, з огляду на те, що багато людей старшого віку отримали щеплення саме препаратом CoronaVac. Не тому що у них не було вибору, а тому що у них були певні свої застереження щодо інших препаратів", – пояснив Лапій.

Ось тільки поки невідомо, в якому об'ємі будуть вводити бустер препарату від Moderna. Медики в пунктах вакцинації, з якими спілкувався кореспондент РБК-Україна, стверджують, що їм поки не видали інструкції щодо дозування цієї вакцини.

"За кордоном і в інструкції, затвердженій EMA, для ревакцинації вказано 0,25 мл. Якщо в Україні буде обраний об'єм 0,5 мл – нічого страшного не станеться. Цей препарат ми отримуємо як гуманітарну допомогу і у нас цієї вакцини достатньо. У меншому дозуванні для бустера будуть потрібні спеціальні шприци. Так що, можливо, буде прийнято рішення про введення 0,5 мл. Це рішення залежить від МОЗ", – сказав виданню Лапій.

Побічні ефекти від бустера схожі на реакцію від перших щеплень (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Побічні ефекти після бустера можуть бути такими ж, як і після первинного курсу, і вони однакові для більшості вакцин проти "ковіду". За даними Національної служби здоров'я Великобританії, люди можуть відчувати втому, головний біль, легкі симптоми грипу і біль у руці, куди була зроблена ін'єкція.

Вчені і регулятори в різних країнах запевняють, що комбінація різних препаратів не тільки безпечна, але й ефективна. Поєднання вакцин може навіть посилити імунну відповідь від бустера, стверджують EMA і ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності). Особливо це проявляється при комбінації векторних (AstraZeneca, Johnson&Johnson) і мРНК вакцин.

"Дані досліджень гетерологічної вакцинації (різними препаратами, - ред.) свідчать про те, що комбінація вірусних векторних вакцин і мРНК-вакцин дає хороший рівень антитіл проти вірусу COVID-19 (SARS-CoV-2) і більш високу Т-клітинну відповідь, ніж при використанні тієї ж вакцини (гомологічна вакцинація), чи то в первинній, чи то в бустерній схемі", – йдеться в спільній заяві EMA і ECDC.

Однак високий показник захисту після бустерної імунізації триває не так вже й довго. Агентство охорони здоров'я Великобританії виявило, що імунітет після ревакцинації починає знижуватися вже через чотири тижні.

Згідно зі звітом британської служби, бустери були ефективні на 55-70% у запобіганні інфекції на п'ятому-дев'ятому тижні і на 40-50% – через 10 тижнів після отримання щеплення. Але мова йде про прояв будь-яких симптомів. Експерти агентства впевнені, що захист проти тяжкого перебігу хвороби зберігається набагато довше.