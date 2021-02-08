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Еще в одной области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за непогоды в Украине ограничено движение транспорта в семи областях. В регионах идет сильный снег.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Ограничено движение грузовиков в пределах:

Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса,
М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Ровенской (М-06 Киев-Чоп),

Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель),

Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Черниговского (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы)

Волынской (Н-17 Маюничи-Торчин между пгт Торчин и с. Шклинь) областей.

Отметим, сейчас в Украине бушует непогода из-за снегопадов, штормового ветра и морозов.

Напомним, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, а ночью - значительный снег.

Отметим, Украну с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

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