Еще в одной области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Из-за непогоды в Украине ограничено движение транспорта в семи областях. В регионах идет сильный снег.
Ограничено движение грузовиков в пределах:
Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса,
М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),
Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь),
Ровенской (М-06 Киев-Чоп),
Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель),
Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)
Черниговского (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы)
Волынской (Н-17 Маюничи-Торчин между пгт Торчин и с. Шклинь) областей.
Отметим, сейчас в Украине бушует непогода из-за снегопадов, штормового ветра и морозов.
Напомним, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, а ночью - значительный снег.
Отметим, Украну с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.