Ще в одній області обмежили рух транспорту через негоду

Через негоду в Україні обмежено рух транспорту у сімох областях. В регіонах йде сильний сніг.
Обмежено рух вантажівок в межах:
Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса,
М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),
Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),
Рівненської (М-06 Київ-Чоп),
Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель),
Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).
Волинської (Н-17 Маюничі-Торчин між смт Торчин та с. Шклинь) областей.
Зазначимо, зараз в Україні вирує негода через снігопади, штормовий вітер та морози.
Нагадаємо, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, а вночі - значний сніг.
Зазначимо, Україну з самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.