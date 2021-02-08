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Ще в одній області обмежили рух транспорту через негоду

Автор: Анастасія Рокитна

Через негоду в Україні обмежено рух транспорту у сімох областях. В регіонах йде сильний сніг.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Обмежено рух вантажівок в межах:

Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса,
М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),

Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),

Рівненської (М-06 Київ-Чоп),

Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель),

Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)

Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).

Волинської (Н-17 Маюничі-Торчин між смт Торчин та с. Шклинь) областей.

Зазначимо, зараз в Україні вирує негода через снігопади, штормовий вітер та морози.

Нагадаємо, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, а вночі - значний сніг.

Зазначимо, Україну з самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

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