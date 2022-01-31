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Ще одному заступнику Кличка повідомили про підозру

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 10:57
Ще одному заступнику Кличка повідомили про підозру Фото: заступник голови КМДА Петро Пантелєєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву повідомили про підозру. Він може бути причетний до неприйняття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури у Facebook.

Колишнього ліквідатора ВАТ "Радикал" звинувачують в ухиленні від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації забруднення, що спричинило тяжкі наслідки.

Ще одному заступнику Кличка повідомили про підозру

Фото: Пантелеєву вручили підозру (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

У КМДА підтвердили вручення підозри Пантелеєву. Це називають "черговою спробою політичного тиску на міську владу".

Зазначають, що завод "Радикал" ніколи не був у муніципальній власності. А у накопиченні шкідливих відходів винні власники.

"Незважаючи на те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року з ініціативи міста розпочалася реалізація проекту щодо безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру. Йдеться про справу позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

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КМДА Пантелеев
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