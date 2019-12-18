ru
ua

Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье

Новости » Политика   

Бывший нардеп с квартирой в Киеве незаконно получил более 360 тыс. гривен

Антикоррупционные органы объявили подозрение еще одному бывшему нардепу, который незаконно получал компенсации на жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что нардеп VIII созыва незаконно получил компенсацию на расходы за номер в гостинице "Киев", хотя получил по наследству квартиру в столице. По данным следствия, бывший депутат скрыл данный факт и получил более 360 тыс. гривен на проживание в Киеве.

"Бывшему избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

В то же время САП не раскрывает имени подозреваемого.

Напомним, вчера детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему нардепу VIII созыва, который получил компенсацию на жилье почти 740 тыс. гривен. По данным ряда СМИ, этим бывшим депутатом является Дмитрий Колесников, который входил во фракцию "Оппозиционного блока".

Назначен новый прокурор Черкасской области Ryanair запустил рейсы в Херсон
Читать все новости