Ще одному екс-нардепу оголосили підозру

НАБУ не розкриває імені колишнього нардепа
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недостовірному декларуванні ще одному екс-нардепу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАБУ.
Повідомляється, що сьогодні колишньому народному депутату повідомили про підозру у внесенні завідомо недостовірних даних у декларацію. За даними слідства, в щорічних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, а також у декларації, поданій в серпні 2019 року, підозрюваний не вказав:
Також повідомляється, що розслідування зазначених фактів проводиться з травня 2017 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав екс-нардепу Руслану Сольвару запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень. На цю суму він незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру в готелі "Київ" через нібито відсутність власного житла в столиці.