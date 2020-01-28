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Ще одному екс-нардепу оголосили підозру

Новини » Політика     28.01.2020 - 16:50
Ще одному екс-нардепу оголосили підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАБУ не розкриває імені колишнього нардепа

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недостовірному декларуванні ще одному екс-нардепу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАБУ.

Повідомляється, що сьогодні колишньому народному депутату повідомили про підозру у внесенні завідомо недостовірних даних у декларацію. За даними слідства, в щорічних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, а також у декларації, поданій в серпні 2019 року, підозрюваний не вказав:

  • фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень;
  • нерухомість за кордоном вартістю 2 320 000 швейцарських франків;
  • наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2% (у грошовому еквіваленті становить понад 467 тисгривень).

Також повідомляється, що розслідування зазначених фактів проводиться з травня 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав екс-нардепу Руслану Сольвару запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень. На цю суму він незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру в готелі "Київ" через нібито відсутність власного житла в столиці.

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