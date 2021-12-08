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Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себе

Автор: Анастасия Рокитна

Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении карантина Павла Василишина, который находился в центре Львова без документов. Гражданина оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Zaxid.net".

Мужчина находился на улице в начале проспекта Черновола без документов, удостоверяющих личность. В суде Павел Василишин свою вину не признал и убежден, что носить такие документы с собой он не обязан.

Как сообщили в полиции, к правоохранителям обратился продавец магазина электроинструментов и сообщил о конфликте с покупателем, который отказывался надевать маску. Полицейские составили на него админматериалы за отсутствие маски и за то, что у него не было с собой документов.

Отметим, что это не впервые штрафуют украинцев за отсутствие паспорта при себе. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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Карантин