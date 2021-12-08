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Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень за відсутність паспорта при собі

Автор: Анастасія Рокитна

Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину Павла Василишина, який перебував у центрі Львова без документів. Громадянина оштрафували на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Zaxid.net".

Чоловік перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола без документів, що посвідчують особу. У суді Павло Василишин свою провину не визнав та переконаний, що носити такі документи з собою він не зобов’язаний.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернувся продавець магазину електроінструментів та повідомив про конфлікт з покупцем, який відмовлявся вдягати маску. Поліцейські склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та через те, що у нього не було з собою документів.

Зазначимо, що це не вперше штрафують українців за відсутність паспорту при собі. У Сумській області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень.

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Карантин