Еще одного топ-чиновника Госгеокадастра подозревают в хищении земель

Служба безопасности Украины сообщила подозрение топ-чиновнице Госгеокадастра. Ее подозревают в масштабном хищении земель во время управления Госгеокадастром в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ установили, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, это лицо незаконно подписало ряд приказов, которыми незаконно передало в частную собственность большие земельные участки", - рассказали в службе.
Чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности - ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится расследование для привлечения к ответственности остальных причастных к преступлению.
Напомним, в конце июля СБУ сообщила о подозрении действующему руководителю управление Госгеокадастра в Черниговской области.