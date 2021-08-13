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Еще одного топ-чиновника Госгеокадастра подозревают в хищении земель

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины сообщила подозрение топ-чиновнице Госгеокадастра. Ее подозревают в масштабном хищении земель во время управления Госгеокадастром в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, это лицо незаконно подписало ряд приказов, которыми незаконно передало в частную собственность большие земельные участки", - рассказали в службе.

Чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности - ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится расследование для привлечения к ответственности остальных причастных к преступлению.

Напомним, в конце июля СБУ сообщила о подозрении действующему руководителю управление Госгеокадастра в Черниговской области.

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ГосгеокадастрСлужба безопасности УкраиныЧерниговская область