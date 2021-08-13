Ще одного топ-чиновника Держгеокадастру підозрюють у розкраданні земель

Служба безпеки України повідомила підозру топ-чиновниці Держгеокадастру. Її підозрюють у масштабному розкраданні земель під час керування Держгеокадастром у Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Співробітники СБУ встановили, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, ця особа незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки", - розповіли в службі.
Чиновниці повідомили про підозру у службовій недбалості - ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться розслідування для притягнення до відповідальності решти причетних до злочину.
Нагадаємо, наприкінці липня СБУ повідомила про підозру чинному керівнику управління Держгеокадастру у Чернігівській області.