Еще одного "авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины

Сообщается, что 45-летний ранее неоднократно судимый гражданин России был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области. Он вошел в санкционный список СНБО, который был сформирован в этом мае.

"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним "криминальным авторитетом" преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Фото: "криминального авторитета" выдворили из страны (mvs.gov.ua)