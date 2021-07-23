UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще одного "авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины

Автор: РБК-Украина

Из Украины депортировали еще одного "криминального авторитета", который фигурирует в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он был "смотрящим" в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт полиции.

Сообщается, что 45-летний ранее неоднократно судимый гражданин России был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области. Он вошел в санкционный список СНБО, который был сформирован в этом мае.

"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним "криминальным авторитетом" преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Фото: "криминального авторитета" выдворили из страны (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало санкционный список "криминальных авторитетов".

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОдепортацияСанкции