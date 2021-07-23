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Еще одного "авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины

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Пятница 23 июля 2021 11:28
Еще одного "авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины Фото: полиция выдворила "криминального авторитета" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из Украины депортировали еще одного "криминального авторитета", который фигурирует в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он был "смотрящим" в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт полиции.

Сообщается, что 45-летний ранее неоднократно судимый гражданин России был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области. Он вошел в санкционный список СНБО, который был сформирован в этом мае.

"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним "криминальным авторитетом" преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Еще одного &quot;авторитета&quot; из списка СНБО депортировали из Украины

Фото: "криминального авторитета" выдворили из страны (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало санкционный список "криминальных авторитетов".

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