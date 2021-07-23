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Ще одного "авторитета" зі списку РНБО депортували з України

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П'ятниця 23 липня 2021 11:28
Ще одного "авторитета" зі списку РНБО депортували з України Фото: поліція видворила " кримінального авторитета "(Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З України депортували ще одного "кримінального авторитета", який фігурує в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Він був "смотрящим" в Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт поліції.

Повідомляється, що 45-річний раніше неодноразово судимий громадянин Росії був так званим "смотрящим" за одним з міст Полтавської області. Він увійшов до списку санкцій РНБО, який був сформований в цьому травні.

"На виконання рішення РНБО та з метою запобігання поширенню 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, вчора, 22 липня, співробітники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка в країну його походження. Крім того, йому заборонено в'їжджати на територію України", - йдеться в повідомленні.

Ще одного &quot;авторитета&quot; зі списку РНБО депортували з України

Фото: "кримінального авторитета" видворили з країни (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало санкційний список "кримінальних авторитетів".

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