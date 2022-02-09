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Еще одно удостоверение перевели в электронную форму и добавили в "Дію"

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров вводит электронное удостоверение ветерана. Документ можно будет предъявлять в приложении "Дія" вместо и без дополнительного предъявления соответствующего удостоверения в бумажной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, электронное удостоверение ветерана содержит сведения о выданном "Удостоверении участника боевых действий", "Удостоверении лица с инвалидностью вследствие войны", "Удостоверении участника войны" или "Удостоверении члена семьи погибшего".

Удостоверение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующие реестры.

Е-удостоверение ветерана формируется бесплатно средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) по желанию. Если человек не дал согласия на отражение в е-удостоверении ветерана оцифрованного образа, е-удостоверение ветерана не формируется.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в "Дію". В приложении будет формироваться электронное отображение удостоверения, в том числе оцифрованный образ лица.

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Кабинет Министров УкраиныДия