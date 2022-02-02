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Еще одна украинская биатлонистка летит на Олимпийские игры

Автор: Андрей Вырва

Биатлонистка Анастасия Меркушина, которая была запасной на Олимпийские игры, улетит в Пекин, чтобы по возможности заменить больную участницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

Федерация биатлона Украины обратилась в Национальный олимпийский комитет Украины по включению Анастасии Меркушиной в состав Олимпийской сборной в статусе запасной спортсменки, которая сможет в случае необходимости заменить Елену Билосюк, если ее состояние не улучшится.

НОК Украины оперативно отреагировал на обращение Федерации биатлона. Планируется, что уже 5 февраля после прохождения тестирования на коронавирус Анастасия Меркушина отправится в Пекин.

Напомним, что капитан женской сборной Украины Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус. Украинка изолирована, проходит ежедневное тестирование и имеет постоянную поддержку врача команды.

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