Еще одна украинская биатлонистка летит на Олимпийские игры

Биатлонистка Анастасия Меркушина, которая была запасной на Олимпийские игры, улетит в Пекин, чтобы по возможности заменить больную участницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

Федерация биатлона Украины обратилась в Национальный олимпийский комитет Украины по включению Анастасии Меркушиной в состав Олимпийской сборной в статусе запасной спортсменки, которая сможет в случае необходимости заменить Елену Билосюк, если ее состояние не улучшится.

НОК Украины оперативно отреагировал на обращение Федерации биатлона. Планируется, что уже 5 февраля после прохождения тестирования на коронавирус Анастасия Меркушина отправится в Пекин.