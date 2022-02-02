RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще одна українська біатлоністка летить на Олімпійські ігри

Автор: Андрій Вирва

Біатлоністка Анастасія Меркушина, яка була запасною на Олімпійські ігри, полетить в Пекін, щоб за можливості замінити хвору учасницю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.

Федерація біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України щодо включення Анастасії Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки, яка зможе у разі необхідності замінити Олену Білосюк, якщо її стан не покращиться.

НОК України оперативно відреагував на звернення Федерації біатлону. Планується, що вже 5 лютого після проходження тестування на коронавірус Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна.

Нагадаємо, що капітан жіночої збірної України Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус. Українка ізольована, проходить щоденне тестування і має постійну підтримку від лікаря команди.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаБиатлон