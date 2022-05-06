UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одна точка доступа в интернет заработала в Мариуполе, - советник мэра

Фото: точка доступа заработала в больнице №2 (t.me/andriyshTime)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Мариуполе заработала еще одна точка доступа в интернет. Она находится в помещении областной больницы интенсивной терапии на 17 микрорайоне (больница №2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая точка интернета появилась в помещении больницы №2 на 17 микрорайоне - областной больнице интенсивной терапии. Кроме того, оккупанты разрешили работать врачам на обслуживание мариупольцев", - отметил он.

По его словам, медицинский персонал и врачи живут прямо в больнице, люди лечатся только амбулаторно.

"Врачей и медсестер не хватает, здание разрушено, зато как пишет пропаганда "Над больницей гордо развевается флаг Российской Федерации". Какая гордость, таков и флаг", - добавил Андрющенко.

Напомним, на сегодня запланирована очередная эвакуация из Мариуполя, сбор назначен на 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольИнтернет