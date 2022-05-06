ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще одна точка доступа в интернет заработала в Мариуполе, - советник мэра

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 06 мая 2022 11:22
Еще одна точка доступа в интернет заработала в Мариуполе, - советник мэра Фото: точка доступа заработала в больнице №2 (t.me/andriyshTime)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Мариуполе заработала еще одна точка доступа в интернет. Она находится в помещении областной больницы интенсивной терапии на 17 микрорайоне (больница №2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая точка интернета появилась в помещении больницы №2 на 17 микрорайоне - областной больнице интенсивной терапии. Кроме того, оккупанты разрешили работать врачам на обслуживание мариупольцев", - отметил он.

По его словам, медицинский персонал и врачи живут прямо в больнице, люди лечатся только амбулаторно.

"Врачей и медсестер не хватает, здание разрушено, зато как пишет пропаганда "Над больницей гордо развевается флаг Российской Федерации". Какая гордость, таков и флаг", - добавил Андрющенко.

Напомним, на сегодня запланирована очередная эвакуация из Мариуполя, сбор назначен на 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Интернет
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем