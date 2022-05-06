Еще одна точка доступа в интернет заработала в Мариуполе, - советник мэра

В оккупированном Мариуполе заработала еще одна точка доступа в интернет. Она находится в помещении областной больницы интенсивной терапии на 17 микрорайоне (больница №2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая точка интернета появилась в помещении больницы №2 на 17 микрорайоне - областной больнице интенсивной терапии. Кроме того, оккупанты разрешили работать врачам на обслуживание мариупольцев", - отметил он.

По его словам, медицинский персонал и врачи живут прямо в больнице, люди лечатся только амбулаторно.

"Врачей и медсестер не хватает, здание разрушено, зато как пишет пропаганда "Над больницей гордо развевается флаг Российской Федерации". Какая гордость, таков и флаг", - добавил Андрющенко.