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Ще одна точка доступу в інтернет запрацювала в Маріуполі, - радник мера

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Маріуполь, П'ятниця 06 травня 2022 11:22
Ще одна точка доступу в інтернет запрацювала в Маріуполі, - радник мера Фото: точка доступу запрацювала в лікарні №2 (t.me/andriyshTime)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Маріуполі запрацювала ще одна точка доступу в інтернет. Вона знаходиться в приміщенні обласної лікарні інтенсивної терапії на 17 мікрорайоні (лікарня №2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Нова точка інтернету з'явилася в приміщенні лікарні №2 на 17 мікрорайоні - обласній лікарні інтенсивної терапії. Крім того, окупанти дозволили працювати лікарям на обслуговування маріупольців", - зазначив він.

За його словами, медичний персонал і лікарі живуть прямо в лікарні, люди лікуються тільки амбулаторно.

"Лікарів і медсестер не вистачає, будівля зруйнована, зате як пише пропаганда "Над лікарнею гордо майорить прапор Російської Федерації". Яка гордість, такий і прапор", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, на сьогодні запланована чергова евакуація з Маріуполя, збір призначений на 12:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

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