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Еще одна страна Юго-Восточной Азии упростила визовый режим с Украиной

Новости » Общество    23.08.2019 - 17:34
Еще одна страна Юго-Восточной Азии упростила визовый режим с Украиной
Иллюстративное фото (УНИАН)

С 23 августа в Лаос можно оформить электронную визу

Начиная с 23 августа 2019 года украинцы получили возможность посетить Лаосскую Народно-Демократическую Республику в туристических целях оформив электронную визу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

Сообщается, что срок пребывания в стране составляет до 30 суток.

"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины (туристические поездки сроком до 30 дней)", - говорится в сообщении.

Еще одна страна Юго-Восточной Азии упростила визовый режим с Украиной

Напомним, в апреле были отменены визы для поездок в Таиланд. При этом срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней. Для пребывания на территории Таиланда более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры о введение безвиза с 22 мировыми государствами.

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