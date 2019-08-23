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Ще одна країна Південно-Східної Азії спростила візовий режим з Україною

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 17:34
Ще одна країна Південно-Східної Азії спростила візовий режим з Україною
Ілюстративне фото (УНІАН)

З 23 серпня в Лаос можна оформити електронну візу

Починаючи з 23 серпня 2019 року українці отримали можливість відвідати Лаоських Народно-Демократичну Республіку в туристичних цілях оформивши електронну візу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.

Повідомляється, що термін перебування в країні становить до 30 діб.

"В Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України (туристичні поїздки терміном до 30 днів)", - йдеться в повідомленні.

Ще одна країна Південно-Східної Азії спростила візовий режим з Україною

Нагадаємо, в квітні були скасовані візи для поїздок у Таїланд. При цьому термін перебування в країні не повинен перевищувати 30 днів. Для перебування на території Таїланду більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про вступ безвиза з 22 світовими державами.

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