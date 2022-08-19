UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одна страна присоединится к обучению украинских военных в Британии

Фото: еще одна страна присоединится к обучению украинских военных в Британии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины. Также Таллин передаст Киеву очередную партию оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Калевипоэг (персонаж эстонской мифологии - ред.) вступает в бой! Еще больше военной помощи от наших эстонских друзей для украинской армии: минометы; противотанковое вооружение; полевой госпиталь; эстонские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения наших солдат", - написал он.

Резников поблагодарил Министерство обороны Эстонии за предоставленную помощь.

Напомним, ранее мы писали, что министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЭстонияВоенная помощь