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Ще одна країна приєднається до навчання українських військових у Британії

Фото: ще одна країна приєднається до навчання українських військових у Британії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Естонія відправить військових інструкторів до Британії для навчання солдатів з України. Також Таллінн передасть Києву чергову партію зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Калевіпоег (персонаж естонської міфології - ред.) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії: міномети; протитанкове озброєння; польовий госпіталь; естонські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання наших солдатів", - написав він.

Резніков подякував Міністерству оборони Естонії за надану допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправку до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

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Збройні сили УкраїниЕстоніяВійськова допомога