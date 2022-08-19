Ще одна країна приєднається до навчання українських військових у Британії

Естонія відправить військових інструкторів до Британії для навчання солдатів з України. Також Таллінн передасть Києву чергову партію зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Калевіпоег (персонаж естонської міфології - ред.) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії: міномети; протитанкове озброєння; польовий госпіталь; естонські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання наших солдатів", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправку до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.