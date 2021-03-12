ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах

Новина українською → Таиланд, Пятница 12 марта 2021 09:22
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Таиланда отложило проведение вакцинации от коронавируса в стране препаратом компании AstraZeneca. Причиной этого стали сообщения о якобы образовании тромбов после использования данной вакцины.

Об этом сообщает BBC.

Вакцинация препаратом AstraZeneca должна была начаться в Таиланде сегодня, 12 марта. Первым прививку должен был получить премьер-министр страны.

"Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отсрочим тоже", - сказал советник национального комитета по вакцинам против COVID-19 Таиланда Пиясакол Саколсатаядорн.

При этом в Минздраве Таиланда отметили, что партия вакцин AstraZeneca, которую планируют использовать в стране, отличается от той, что используются в Европе, а у азиатов проблем с тромбами обычно нет.

Первая партия из 117 300 доз вакцины AstraZeneca прибыла в Таиланд 24 февраля. Сейчас в стране идет вакцинация другим препаратом компании Sinovac Coronavac.

Напомним, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество таиланд вакцина от коронавируса
NEWS
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации