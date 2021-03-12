Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах
Правительство Таиланда отложило проведение вакцинации от коронавируса в стране препаратом компании AstraZeneca. Причиной этого стали сообщения о якобы образовании тромбов после использования данной вакцины.
Об этом сообщает BBC.
Вакцинация препаратом AstraZeneca должна была начаться в Таиланде сегодня, 12 марта. Первым прививку должен был получить премьер-министр страны.
"Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отсрочим тоже", - сказал советник национального комитета по вакцинам против COVID-19 Таиланда Пиясакол Саколсатаядорн.
При этом в Минздраве Таиланда отметили, что партия вакцин AstraZeneca, которую планируют использовать в стране, отличается от той, что используются в Европе, а у азиатов проблем с тромбами обычно нет.
Первая партия из 117 300 доз вакцины AstraZeneca прибыла в Таиланд 24 февраля. Сейчас в стране идет вакцинация другим препаратом компании Sinovac Coronavac.
Напомним, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.
При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.