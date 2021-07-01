Еще одна страна Европы открылась для украинцев: условия пересечения границы

С 1 июля 2021 года свои границы для граждан Украины открыли Нидерланды. Попасть в страну смогут владельцы биометрических паспортов, независимо от цели путешествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - сообщил министр.

По данным МИД Украины, украинцы с сертификатами вакцинации от коронавируса освобождаются от обязательного прохождения карантина после въезда в Нидерланды. Страна признает сертификаты вакцинации следующими препаратами:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

(Vaxzevria); Johnson & Johnson (Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca- SK Bio (Vaxzevria);

(Vaxzevria); Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

Если путешественник не имеет сертификата о вакцинации, то ему нужно обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении от COVID-19. Но справка о выздоровлении должна быть выдана компетентным органом здравоохранения страны ЕС.