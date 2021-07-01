Ще одна країна Європи відкрилася для українців: умови перетину кордону

"Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом", - повідомив міністр.

За даними МЗС України, українці з сертифікатами вакцинації від коронавірусу звільняються від обов'язкового проходження карантину після в'їзду в Нідерланди. Країна визнає сертифікати вакцинації наступними препаратами:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

(Vaxzevria); Johnson & Johnson (Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca- SK Bio (Vaxzevria);

(Vaxzevria); Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

Якщо мандрівник не має сертифікату про вакцинацію, то йому потрібно обов'язково мати негативний тест на коронавірус або сертифікат про одужання від COVID-19. Але довідка про одужання повинна бути видана компетентним органом охорони здоров’я з країни ЄС.

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