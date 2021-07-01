RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще одна країна Європи відкрилася для українців: умови перетину кордону

Автор: Дмитро Левицький

З 1 липня 2021 року свої кордони для громадян України відкрили Нідерланди. Потрапити до країни зможуть власники біометричних паспортів, незалежно від мети подорожі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом", - повідомив міністр.

За даними МЗС України, українці з сертифікатами вакцинації від коронавірусу звільняються від обов'язкового проходження карантину після в'їзду в Нідерланди. Країна визнає сертифікати вакцинації наступними препаратами:

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
  • Astra Zeneca EU (Vaxzevria);
  • Johnson & Johnson (Janssen);
  • Moderna (Spikevax);
  • Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);
  • Serum Institute of India (Covishield);
  • Sinopharm BIBP;
  • Sinovac.

Якщо мандрівник не має сертифікату про вакцинацію, то йому потрібно обов'язково мати негативний тест на коронавірус або сертифікат про одужання від COVID-19. Але довідка про одужання повинна бути видана компетентним органом охорони здоров’я з країни ЄС.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСНідерландитуризмДмитро Кулебаукраинцывъезд