Ще одна країна Європи відкрилася для українців: умови перетину кордону

З 1 липня 2021 року свої кордони для громадян України відкрили Нідерланди. Потрапити до країни зможуть власники біометричних паспортів, незалежно від мети подорожі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом", - повідомив міністр.
За даними МЗС України, українці з сертифікатами вакцинації від коронавірусу звільняються від обов'язкового проходження карантину після в'їзду в Нідерланди. Країна визнає сертифікати вакцинації наступними препаратами:
Якщо мандрівник не має сертифікату про вакцинацію, то йому потрібно обов'язково мати негативний тест на коронавірус або сертифікат про одужання від COVID-19. Але довідка про одужання повинна бути видана компетентним органом охорони здоров’я з країни ЄС.
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