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Еще одна партия продуктов от Фонда Ахметова приехала в Киев

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Среда 30 марта 2022 15:47
Еще одна партия продуктов от Фонда Ахметова приехала в Киев Фото: еще одна партия продуктов от Фонда Ахметова приехала в Киев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Еще одна партия продуктов от Фонда Ахметова приехала в Киев. На этот раз продуктовые наборы прибыли в территориальный центр соцзащиты Печерского района Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Таким образом, на сегодня фонд уже полностью закрыл потребности 7 из 10 терцентров соцзащиты столицы. В частности, речь идет о Святошинском, Дарницком, Днепровском, Соломенском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. А также Киевского городского территориального центра соцобслуживания.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Получат их люди, состоящие на учете соцслужб. Прежде всего это пожилые люди и люди с инвалидностью. Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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