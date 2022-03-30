Ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва
Ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва. Цього разу продуктові набори прибули до територіального центру соцзахисту Печерського району Києва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Таким чином, на сьогодні фонд вже повністю закрив потреби 7 з 10 терцентрів соцзахисту столиці.
Зокрема, мова йде про Святошинський, Дарницький, Дніпровський, Солом‘янський, Голосіївський, Деснянський та Подольський райони. А також Київського міського територіального центру соцобслуговування.
До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.
Отримають їх люди, які перебувають на обліку соцслужб. Насамперед це люди похилого віку та люди з інвалідністю. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.