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Ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва

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Середа 30 березня 2022 15:47
Ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва Фото: ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва. Цього разу продуктові набори прибули до територіального центру соцзахисту Печерського району Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Таким чином, на сьогодні фонд вже повністю закрив потреби 7 з 10 терцентрів соцзахисту столиці.

Зокрема, мова йде про Святошинський, Дарницький, Дніпровський, Солом‘янський, Голосіївський, Деснянський та Подольський райони. А також Київського міського територіального центру соцобслуговування.

До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Отримають їх люди, які перебувають на обліку соцслужб. Насамперед це люди похилого віку та люди з інвалідністю. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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