Ще одна партія продуктів від Фонду Ахметова приїхала до Києва. Цього разу продуктові набори прибули до територіального центру соцзахисту Печерського району Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Таким чином, на сьогодні фонд вже повністю закрив потреби 7 з 10 терцентрів соцзахисту столиці.

Зокрема, мова йде про Святошинський, Дарницький, Дніпровський, Солом‘янський, Голосіївський, Деснянський та Подольський райони. А також Київського міського територіального центру соцобслуговування.

До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Отримають їх люди, які перебувають на обліку соцслужб. Насамперед це люди похилого віку та люди з інвалідністю. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.