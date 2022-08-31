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Еще одна организация требует введения санкций в отношении экс-депутата Госдумы РФ Гаджиева

Фото: Магомед Гаджиев (duma gov ru)
Автор: Александр Мороз

Общественная организация "Спильна варта" требует введения санкций в отношении бизнесмена, экс-депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева. Причиной послужил тот факт, что в настоящее время Гаджиев находится на территории США, где пытается получить политическое убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение организации, которое оказалось в распоряжении редакции.

"Мы обращаемся во все органы, которые имеют влияние на международные инстанции, в частности, в Верховную раду, к президенту, Службу безопасности Украины, Офис генпрокурора, Министерство внутренних дел Украины и посольство США в Украине для немедленного применения мер на основании указа президента №126/2018 о применении санкций против гражданина Российской Федерации Гаджиева Магомеда Тажудиновича", - говорится в запросе.

В документе также говорится о том, что ситуация, при которой Гаджиев находится в Штатах, требует незамедлительного рассмотрения со стороны международных институций с применением механизма экстрадиции из США, а также применении санкций.

Как известно, Гаджиев - инициатор ряда законов РФ, которые фактически легализовывали аннексию Крыма. Также его обвиняют в финансировании боевиков псевдогосударственных образований "ЛДНР"

Ранее с запросом о введении санкций в отношении Гаджиева выступила общественная организация "Народ против коррупции".

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