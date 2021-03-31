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Хмельницкая область может оказаться в "красной зоне" карантина, - Степанов

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что еще одна область может оказаться в "красной зоне" карантина. Регион могут перевести в эту зону в ближайшие дни.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров.

"Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев", - сказал министр.

Напомним, в Украине эпидемиологический порог коронавируса не превышен в четырех областях. В Киеве и 20 областях он выше нормы.

По данным Минздрава, на 31 марта не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. Больше всего данный показатель превышен в Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Как писало РБК-Украина, за сутки в Украине выявили 11 226 новых случаев COVID. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Отметим, за вчера в стране подтвердили впервые с начала пандемии более 400 летальных случаев.

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Новости Украины Хмельницкая областьМаксим СтепановКарантинКоронавирус
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