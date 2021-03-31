Хмельницька область може опинитися у "червоній зоні" карантину, - Степанов

"Напружена ситуація у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо що найближчими днями вона може бути переведена на червоний рівень епіднебезпеки, тому що є порушення наших критеріїв", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні епідеміологічний поріг коронавірусу не перевищено в чотирьох областях. У Києві та 20 областях він вище норми.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на 31 березня не перевищено епідпоріг у Херсонській (86,5% при нормі 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) і Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено у Тернопільській області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні виявили 11 226 нових випадків COVID. Найбільше заражень у Києві, Одеській та Харківській областях.

Відзначимо, за вчора в країні підтвердили вперше з початку пандемії понад 400 летальних випадків.