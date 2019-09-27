Еще одна госшахта в Украине может стать прибыльной уже до конца года

На шахте "Капитальная" в Мирнограде (Донецкая область) в рамках программы модернизации запустили новый очистной забой. Об этом сообщил Александр Зорин, генеральный директор ГП "Мирноградуголь", в состав которого входит шахта "Капитальная", передает РБК-Украина.

По словам Зорина, это один из шагов, необходимый для увеличения добычи угля и выведения предприятия на прибыльность. Ожидается, что шахта может выйти на рентабельность уже до конца 2019 года.

Планируется, что с запуском нового очистного забоя среднемесячная добыча на шахте может вырасти в 1,5 раза - с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн угля в месяц.

"Средства в размере более 50 млн гривен на запуск второй северной лавы предприятие получило от "Центрэнерго" в качестве предоплаты за добытый уголь. То есть по факту "Центрэнерго" в кооперации с нами усиливает сырьевую базу, необходимую компании. Для Украины это новый опыт, когда энергогенерирующая компания самостоятельно финансирует развитие угледобычи. Сейчас уголь с украинских шахт востребован, благодаря модернизации оборудования мы работаем над тем, чтобы увеличить свои производственные мощности. Наша глобальная задача, чтобы шахта стала рентабельная и ушла от финансирования за счет государственных дотаций", - рассказал Зорин.

Напомним, по состоянию на 2018 год, из 33 государственных шахт, принадлежащих Украине, прибыльными являются только четыре.