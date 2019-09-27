Ще одна держшахта в Україні може стати прибутковою вже до кінця року

На шахті "Капітальна" в Мирнограді (Донецька область) в рамках програми модернізації запустили новий очисний вибій. Про це повідомив Олександр Зорін, генеральний директор ДП "Мирноградуголь", до складу якого входить шахта "Капітальна", передає РБК-Україна.

За словами Зоріна, це один з кроків, необхідний для збільшення видобутку вугілля і виведення підприємства на прибутковість. Очікується, що шахта може вийти на рентабельність до кінця 2019 року.

Планується, що з запуском нового очисного вибою середньомісячний видобуток на шахті може зрости у 1,5 рази - з 60 тисяч тонн до 90 тисяч тонн вугілля на місяць.

"Кошти у розмірі понад 50 млн гривень на запуск другої північної лави підприємство отримало від "Центренерго" в якості передоплати за видобуте вугілля. Тобто за фактом "Центренерго" в кооперації з нами посилює сировинну базу, необхідну компанії. Для України це новий досвід, коли енергогенеруюча компанія самостійно фінансує розвиток вуглевидобутку. Зараз вугілля з українських шахт затребуване, завдяки модернізації обладнання ми працюємо над тим, щоб збільшити свої виробничі потужності. Наша глобальна задача, щоб шахта стала рентабельною і пішла від фінансування за рахунок державних дотацій", - розповів Зорін.

Нагадаємо, станом на 2018 рік, з 33 державних шахт, що належать Україні, прибутковими є лише чотири.