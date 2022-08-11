Еще одна европейская страна присоединится к обучению украинских военных в Британии

Норвегия присоединится к масштабным учениям украинских военных, которые проходят в Великобритании. Страна пришлет своих инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на NRK .

Министр обороны Норвегии Бьерн Ариль Грамм подтвердил намерения правительства. Он отметил, что в Британию отправятся норвежские военные, которые будут участвовать в тренировках.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании... Мы вышлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", - сказал он.