UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одна европейская страна присоединится к обучению украинских военных в Британии

Фото: Норвегия будет помогать тренировать украинских военных (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия присоединится к масштабным учениям украинских военных, которые проходят в Великобритании. Страна пришлет своих инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на NRK.

Министр обороны Норвегии Бьерн Ариль Грамм подтвердил намерения правительства. Он отметил, что в Британию отправятся норвежские военные, которые будут участвовать в тренировках.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании... Мы вышлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", - сказал он.

Напомним, что ранее Дания согласилась отправить своих инструкторов в Великобританию для обучения бойцов ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияВооруженные силы УкраиныВеликобританияВоенные учения