Ще одна європейська країна приєднається до навчання українських військових у Британії

Норвегія приєднається до масштабних навчань українських військових, які проходять у Великій Британії. Країна надішле своїх інструкторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на NRK .

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам підтвердив наміри уряду. Він зазначив, що до Британії відправляться норвезькі військові, які будуть брати участь у тренуваннях.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки й освіти... Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни", - сказав він.