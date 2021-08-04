Еще одна "бронза": Украина завоевала медаль Олимпиады-2020 в борьбе

В финале Коляденко одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Первый период столкновения между Коляденко и Григорьевой закончился вничью. В конце четвертой минуты украинка уже вышла вперед, однако заработала лишь один балл.

Еще один бал Коляденко получила, находясь на краю. В результате украинка победила.