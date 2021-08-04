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Еще одна "бронза": Украина завоевала медаль Олимпиады-2020 в борьбе

Автор: Анастасия Рокитна

Украина завоевала на Олимпийская играх в Токио еще одну бронзовую медаль. На этот раз медаль принесла украинская борчиха Ирина Коляденко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Федерации борьбы Украины.

В финале Коляденко одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Первый период столкновения между Коляденко и Григорьевой закончился вничью. В конце четвертой минуты украинка уже вышла вперед, однако заработала лишь один балл.

Еще один бал Коляденко получила, находясь на краю. В результате украинка победила.

Напомним, Украина впервые в истории завоевала медаль Олимпиады в артистическом плавании.

Кроме того, украинец Жан Беленюк одержал победу в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.

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