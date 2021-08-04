Ще одна "бронза": Україна виборола медаль Олімпіади-2020 з боротьби

У фіналі Коляденко здолала представницю Латвії Анастасію Григорьєву.

Перший період сутички між Коляденко та Григорьєвою закінчився внічию. Наприкінці четвертої хвилини українка вже вийшла уперед, однак заробила лише один бал.

Ще один бал Коляденко здобула, перебуваючи на краю. В результаті українка перемогла.