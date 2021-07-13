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Еще один температурный рекорд: киевляне пережили самую жаркую ночь за 100 лет

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Украина, Вторник 13 июля 2021 13:43
Еще один температурный рекорд: киевляне пережили самую жаркую ночь за 100 лет Фото: температурный рекорд обновлен в Киеве в ночь на 12 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ночь на понедельник, 12 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня, поскольку температура не опустилась ниже 22,0 градусов. Предыдущее рекордное значение 21,4 градусов 1922 года превышено на 0,6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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температура рекорд Укргидометцентр
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